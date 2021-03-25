Точно сделаем так, чтобы законопроект о семи признаках трудовых отношений был "похоронен", - "Слуга народа" Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал "похоронить" законопроект №5054 "про семь признаков трудовых отношений" и не дать парламенту за него проголосовать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом парламентарий заявил в ходе онлайн-конференции по проекту закона Украины №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о "Дія.City").

"Участие в "Дія City" добровольное. Я хочу сейчас публично пообещать: я нашел законопроект №5054 про семь признаков трудовых отношений, и мы точно сделаем так, чтобы "похоронить" этот законопроект в Верховной Раде. Это в моих компетенциях, и если это будет действительно трудно сделать, я лично зарегистрирую десяток тысяч правок, и мы это точно "похороним" в Верховной Раде", - отметил Арахамия.

По его словам, ряд IT-компаний опасаются влияния законопроекта №5054 на работу "Дія Сити", однако, по его мнению, этого не произойдет.

Арахамия подчеркнул, что Министерство цифровой трансформации Украины также поддерживает такую позицию по законопроекту про "семь признаков трудовых отношений".

"Дия.City" - это виртуальная зона, которая распространяется на всю страну. И действительно, участие в ней - добровольное", - добавил он.

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