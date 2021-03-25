Степанов о прекращении экспорта Индией CoviShield: Действительно, есть проблема, работаем над ее решением по разным каналам
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Украина использует все возможности для получения от правительства Индии разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинформ.
"Мы не прекращаем работать с индийскими партнерами в отношении отгрузки законтрактованных и проплаченных вакцин AstraZeneca CoviShield. Действительно, есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцин. Мы работаем по разным каналам, и премьер-министр, и президент страны. ...Мы должны были получить до конца марта еще 1,5 млн доз. Мы ожидаем разрешения на экспорт вакцин", - сказал Степанов.
В то же время министр добавил, что есть непонимание со стороны индийского правительства относительно той дискуссии, которая началась в Украине по вакцине, произведенной на мощностях индийского Института сыворотки крови.