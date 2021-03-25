Степанов о прекращении экспорта Индией CoviShield: Действительно, есть проблема, работаем над ее решением по разным каналам

Украина использует все возможности для получения от правительства Индии разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинформ.

"Мы не прекращаем работать с индийскими партнерами в отношении отгрузки законтрактованных и проплаченных вакцин AstraZeneca CoviShield. Действительно, есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцин. Мы работаем по разным каналам, и премьер-министр, и президент страны. ...Мы должны были получить до конца марта еще 1,5 млн доз. Мы ожидаем разрешения на экспорт вакцин", - сказал Степанов.

В то же время министр добавил, что есть непонимание со стороны индийского правительства относительно той дискуссии, которая началась в Украине по вакцине, произведенной на мощностях индийского Института сыворотки крови.

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