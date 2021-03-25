США внимательно наблюдают за действиями России на Донбассе, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки внимательно наблюдают за действиями России на востоке Украины и готовятся проявлять большую дипломатическую активность на этом направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент в интервью "Голосу Америки"

Он отметил, что в США очень обеспокоены информацией об эскалации ситуации на востоке Украины, в частности, сообщениями, которые появляются в открытых источниках, о действиях на линии соприкосновения, новых траншеях возле старого аэропорта, закрытии пунктов пропуска и гуманитарного доступа.

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"Мы внимательно наблюдаем и, безусловно, планируем отправлять сигналы при необходимости. Я думаю, что главное - это наши ожидания по России ... Президент Путин и Россия должны выполнить те обязательства, которые Путин взял на себя в феврале 2015 года, шесть лет назад . Полное прекращение огня, отзыв российских войск из Украины, и восстановления Украиной контроля над своей границей. Сейчас, семь лет спустя, Россия не выполнила своих обязательств", - сказал Кент.

На вопрос, планируют ли США быть более активными в переговорах с Россией в нормандском или других форматах, он отметил, что когда будут заполнены вакансии в Государственном департаменте, все работники получат прививки и смогут восстановить путешествия, "вы увидите активную дипломатию США в этом направлении".