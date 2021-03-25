Сделать прививку вакциной CovieShield готовы 27% опрошенных жителей Украины, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

27% опрошенных жителей Украины готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Не хотят делать прививку этим препаратом 67% респондентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Отмечется, что начало кампании по вакцинации несколько актуализировало желание прививаться от коронавируса: сейчас 38% готовы платно сделать прививку, а вакцинироваться бесплатно готовы 47%. Это несколько больше, чем в прошлом месяце (в феврале были готовы 32% и 39% соответственно). В то же время половина не готова вакцинироваться даже бесплатно.

Вместе с тем, согласно опросу, если государство будет страховать от побочных эффектов, готовность бесплатно прививаться возрастает до 57%, 40% - все равно не готовы.

Сделать прививку вакциной COVIESHIELD выразили готовность 27%. Не хотят делать прививку этим препаратом - 67%. Хотя в целом прививаться от COVID-19 больше готовы старшие опрошенные, в готовности прививаться COVIESHIELD эта тенденция исчезает, особенно в категории старших женщин. В целом те, кто не боятся заболеть, верят в мифы о коронавирусе и вакцине, менее готовы вакцинироваться любой вакциной.

71% опрошенных думают, что массовая вакцинация от коронавируса уменьшит заболеваемость в мире, не согласны с этим - четверть. Характерно, что половина (!) Из тех, кто готов вакцинироваться верят, что массовая вакцинация от коронавируса уменьшит заболеваемость в мире.

Около трети опрошенных полагают, что большинство или все вакцины безопасны, одновременно почти половина считают, что безопасны только некоторые вакцины, еще 16% - считают, что все вакцины опасны.

Главными причинами, почему люди не хотят прививаться от коронавируса в Украине опрошенные считают недоверие вакцине, которая сейчас завезена и страх побочных эффектов (около половины). Каждый пятый назвал причиной недоверия к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых видов вируса. 13% - недоверие к вакцинации как таковой.

55% согласны, что вакцины придумали чтобы защитить людей, но 38% полагают, что вакцины – это заработок на людях и способ их контроля.

"Хотя оценка эффективности вакцинации в мире оптимистичная, отношение к вакцинации в Украине очень скептическое. Средняя оценка процесса вакцинации в Украине - 2,3 по пятибалльной системе. Четверть оценили процесс вакцинации в стране как ужасный, треть как плохой и еще треть как средний. Менее 10% оценивают процесс вакцинации хорошо или отлично", - говорится в сообщении.

В то же время 46% считают, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет Министр здравоохранения. 16% - Президент, 15% - Главный санитарный врач, 11% - Верховная Рада, 4% - Премьер-министр. За месяц уменьшилась оценка ответственности Президента, зато выросла Главного санитарного врача.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 18-19 марта 2021. Проект осуществлен по заказу Форума здоровья Зоряны Скалецкой