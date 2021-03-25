Включение вакцины от COVID-19 в список обязательных для школьников было бы правильным решением, - образовательный омбудсмен Горбачев
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
По его словам, беспокойство родителей о возможной реакции после вакцинации у детей он понимает, но подчеркивает, что именно прививки являются "первым инструментом, чтобы обеспечить общественное здоровье".
"Есть наука, есть доказательная медицина, есть мировой опыт, в частности, правовой, который говорит о том, что формирование коллективного иммунитета против эпидемических болезней, инфекционных, является первым инструментом, чтобы обеспечить общественное здоровье", - отметил Горбачев.
На вопрос, будет ли добавлена прививка от коронавируса в список обязательных для школьников, образовательный омбудсмен сказал: "Я думаю, это решение должны принимать врачи. Но, я думаю, это было бы правильно. Но мы видим, что на фоне последних сообщений о запрете экспорта вакцин... у нас еще очень много впереди, чтобы этого достичь (вакцинации школьников. - Ред.)", - добавил образовательный омбудсмен.
Напомним, ранее Верховный Суд постановил, что отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно, поскольку "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".