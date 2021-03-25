Новости

В Украину отправлена ​​первая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac, - посольство. ФОТОрепортаж

6 77771
В Украину отправлена ​​первая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac, - посольство. ФОТОрепортаж
Посольство Украины в Китае сообщает, что к нам в страну отправлена первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.

"В Украину отправлена ​​первая партия вакцин против COVID-19 из Китая. Благодаря настойчивым усилиям Посольства 25 марта с.г. в Украину была отправлена ​​первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech. Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта с.г. зарегистрирована МЗ Украины, прошла все этапы клинических исследований, что официально подтвердило ее эффективность и безопасность, широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др. Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 году. И в настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т.д.)", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Люди, которым под 90, вакцинировались в Киеве. Через час чувствовали себя хорошо. Говорят, хотят прожить минимум до 100 лет, - Степанов. ФОТО

В Украину отправлена ​​первая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac, - посольство 01
В Украину отправлена ​​первая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac, - посольство 02
В Украину отправлена ​​первая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac, - посольство 03
В Украину отправлена ​​первая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac, - посольство 04

Ранее группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающая в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клиниспытаний вакцины CoronaVac в Турции. В "Лекхиме" утверждают, окончательная эффективность вакцины составила 83,5%. При этом уточнили, что в испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тыс. человек. 

"Вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев", - уточняет компания.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ned Stark
    Просте питання: от якщо ти будеш вибирати між американським Мустангом і китайським Чері Куку, то що вибереш?

    От так само із вакцинами - мені краще Пфайзер почекати (якщо що можу і за свої гроші купувати)... Хоча от чомусь в Грузію і Молдову Пфайзер уже завезли!
  • Рома Маестро
    сами себе это китайское гауно в опы колите, зеленые придурки!!!
  • Щирий Українець 7cf2ac0c
    ця китайська помийня - не пройшла регестрації а ні в ВОЗ а ні в ЄС ....
    ніхто нею не колеться, і тільки Україна вирішила експериментувати на власному народі ....
    хай зелька із єрмаком і Ко нею колються .....
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости