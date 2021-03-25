В Украину отправлена ​​первая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac, - посольство. ФОТОрепортаж

Посольство Украины в Китае сообщает, что к нам в страну отправлена первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.

"В Украину отправлена ​​первая партия вакцин против COVID-19 из Китая. Благодаря настойчивым усилиям Посольства 25 марта с.г. в Украину была отправлена ​​первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech. Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта с.г. зарегистрирована МЗ Украины, прошла все этапы клинических исследований, что официально подтвердило ее эффективность и безопасность, широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др. Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 году. И в настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т.д.)", - говорится в сообщении.

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Ранее группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающая в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клиниспытаний вакцины CoronaVac в Турции. В "Лекхиме" утверждают, окончательная эффективность вакцины составила 83,5%. При этом уточнили, что в испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тыс. человек.

"Вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев", - уточняет компания.