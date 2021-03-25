Более 70% жителей Украины считают, что новый коронавирус был создан искусственно, - опрос "Рейтинга"

71% опрошенных жителей Украины считают, что коронавирус SARS-CoV-2 "создан искусственно", причем большинство тех, кто придерживается такого мнения, верят в конспирологическую теорию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, 71% считают, что коронавирус - это искусственно созданный вирус, а 19% - возник естественным путем.

Среди тех, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство считает, что его создали в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие (27%), с целью уменьшения количества населения (40%).

Еще 17% - с целью создания экономического кризиса, 16% - с целью заработка на вакцине, 12% - для контроля над людьми.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты ВОЗ связывают появление коронавируса с торговлей животными в Китае, - Bloomberg

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 18-19 марта 2021. Проект осуществлен по заказу Форума здоровья Зоряны Скалецкой.