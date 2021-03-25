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Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет. Это абсурд, - Степанов

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Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет. Это абсурд, - Степанов
Увольнять медработников за отказ вакцинироваться от коронавируса никто не будет. Вакцинация в Украине осуществляется на добровольной основе.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос журналистов после визита в один из столичных прививочных пунктов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно сообщению, инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают вакцинироваться, он назвал абсурдом.

"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют антитела, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация ", - отметил Степанов.

Он также выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия.

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Отметим, что ранее народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин предложил увольнять медиков за отказ вакцинироваться от коронавируса.

Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Так куда ж увольнять когда их и так не хватает? Только вот отказ медработников вакцинироваться как бы является показателем доверия вакцине.
  • Эдуард Силенко
    Абсурд говорить про Абсурд...... Сюр.
  • Iurii Matiushenko
    Звісно звільняти немає причини, але тих медпрацівників, що відмовились від вакцинації необхідно переводити на ті ділянки, що не передбачають контакту навіть з потенційно хворими на коронавірус. Бо лікарі є одним з можливих шляхів розповсюдження інфекції, і їх професійний обов'язок робити все необхідне, щоб це розповсюдження знизити, а відмова від вакцинування - свідоме рішення, що протирічить цьому. Я думаю, що до роботи з чумою, віспою, малярією та сказом невакцинованих від цих хвороб лікарів чи лаборантів просто не допустили б.
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