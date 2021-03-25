Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет. Это абсурд, - Степанов

Увольнять медработников за отказ вакцинироваться от коронавируса никто не будет. Вакцинация в Украине осуществляется на добровольной основе.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос журналистов после визита в один из столичных прививочных пунктов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно сообщению, инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают вакцинироваться, он назвал абсурдом.

"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют антитела, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация ", - отметил Степанов.

Он также выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия.

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Отметим, что ранее народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин предложил увольнять медиков за отказ вакцинироваться от коронавируса.