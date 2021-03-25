На вакцинацию от COVID-19 всех желающих двумя дозами Украине необходимо от 7 до 13 месяцев, - KSE
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.
"В Украине есть 572 мобильные бригады, которые проводят в среднем около 50 вакцинаций в сутки, и 4,25 тыс. пунктов прививок с плановой скоростью 30 вакцинаций в сутки. Мобильные бригады и пункты прививок могут проводить около 156,1 тыс. вакцинаций в сутки, или около 3,5 млн в месяц при максимальной мощности и текущей скорости вакцинации", - отметил он.
"Если вводить только одну дозу разным людям, то для Украины это займет с текущим обеспечением ресурсов и текущей скоростью вакцинаций от четырех до семи месяцев. Ели говорить о повторной вакцинации, то этот диапазон увеличивается и составляет от 7 до 13 месяцев, в зависимости от количества желающих вакцинироваться, которое по разным оценкам колеблется от 39 до 65% населения (15-25 млн человек)", - добавил Ганиченко.
По его словам, если готовых вакцинироваться в Украине 15 млн, то вакцинация до конца года выглядит весьма реальной, но если больше, то необходимо увеличивать либо мощности, либо эффективность вакцинации.
Помимо этого, в KSE прогнозируют, что до конца месяца в стране вакцинируют около 300 тыс. человек.