На вакцинацию от COVID-19 всех желающих двумя дозами Украине необходимо от 7 до 13 месяцев, - KSE

Украине необходимо четыре-семь месяцев на вакцинацию от COVID-19 всех желающих первой дозой и 7-13 месяцев - на вакцинацию двумя дозами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"В Украине есть 572 мобильные бригады, которые проводят в среднем около 50 вакцинаций в сутки, и 4,25 тыс. пунктов прививок с плановой скоростью 30 вакцинаций в сутки. Мобильные бригады и пункты прививок могут проводить около 156,1 тыс. вакцинаций в сутки, или около 3,5 млн в месяц при максимальной мощности и текущей скорости вакцинации", - отметил он.

"Если вводить только одну дозу разным людям, то для Украины это займет с текущим обеспечением ресурсов и текущей скоростью вакцинаций от четырех до семи месяцев. Ели говорить о повторной вакцинации, то этот диапазон увеличивается и составляет от 7 до 13 месяцев, в зависимости от количества желающих вакцинироваться, которое по разным оценкам колеблется от 39 до 65% населения (15-25 млн человек)", - добавил Ганиченко.

По его словам, если готовых вакцинироваться в Украине 15 млн, то вакцинация до конца года выглядит весьма реальной, но если больше, то необходимо увеличивать либо мощности, либо эффективность вакцинации.

Помимо этого, в KSE прогнозируют, что до конца месяца в стране вакцинируют около 300 тыс. человек.

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