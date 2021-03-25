Уже на следующей неделе половина регионов Украины могут оказаться в "красной" зоне, - KSE

Более половины регионов в Украине могут оказаться в "красной" зоне эпидопасности уже со следующей недели.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе у нас уже может более 50% регионов быть в "красной" зоне. Соответственно, на следующей неделе мы ожидаем решения правительства о том, будет ли превышение 50% регионов в "красном" уровне определяющим критерием для введения общенационального локдауна", - сказал он.

"С сегодняшнего дня Николаевская и Черкасская области показали превышение порогов для вхождения в "красный" уровень, и ожидается, что сегодня или завтра состоится заседание Нацкомиссии по ТЭБ и ЧС, где примут решение отнести эти регионы в "красную" зону. Необходимо также внедрять дополнительные ограничения в Винницкой области, которая "растет" уже очень долгое время, и в Хмельницкой, которая вышла на один из самых высоких уровней госпитализации в стране", - добавил он.

Читайте также: На вакцинацию от COVID-19 всех желающих двумя дозами Украине необходимо от 7 до 13 месяцев, - KSE

По словам Ганиченко, Ривненская, Черниговская и Тернопольская области также вскоре могут войти в "красный" уровень эпидопасности. В то же время ситуация в Ивано-Франковской области стабилизируется, но там до сих пор наибольшее количество активных больных.

Помимо этого эксперт акцентировал внимание на критической ситуации с коронавирусом в Украине. "За последние три недели смертность в Украине достигла пикового значения предыдущей волны и продолжает сильно расти. На протяжении последних трех дней у нас абсолютные максимумы по количеству суточных летальных случаев", - сказал он.

Ганиченко добавил, что уровень госпитализации несколько замедлился, в то же время количество госпитализаций на четверть превышает количество выписанных больных.