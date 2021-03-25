44% граждан Украины не знают, как записаться на COVID-вакцинацию, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

44% респондентов не знают, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно исследованию, 34% респондентов сказали, что им вполне достаточно информации о ходе вакцинации от коронавируса в Украине, 27% - скорее достаточно. Однако для почти 40% информации о вакцинации скорее недостаточно. Более осведомленными о ходе вакцинации считают себя старшие опрошенные, а также те, кто лучше её оценивает. Но и среди них каждому шестому не хватает информации о ходе вакцинации.

"44% вообще не знают, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены. Меньше всех осведомлены жители востока и юга. Среди желающих сделать прививки вакциной CoviShield треть не знают, как это сделать", - отмечают социологи.

"Оценивая распространенные предубеждения по поводу вакцинации, опрошенные разделились во мнениях следующим образом: почти половина опрошенных (46%) согласны, что есть лучшие способы повышения иммунитета, чем вакцина, в то же время 42% имеют противоположное мнение. Утверждение, что людям с хроническими заболеваниями нельзя вакцинироваться, поддерживают 40%, не поддерживают 36%, 23% не определились. Треть опрошенных считают, что тем, кто переболел COVID-19, не нужно вакцинироваться, более половины - не согласны", - говорится в результатах.

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Четверть опрошенных считают, что лучше переболеть, чем вакцинироваться, более 60% - имеют противоположное мнение относительно последнего тезиса. В общем эти утверждения больше поддерживают критики и супер-критики вакцинации, а также те, кто не боится заболеть COVID-19. Молодежь и люди среднего возраста (до 50 лет) чаще сходятся во мнении о существовании лучших методов повышения иммунитета, чем вакцина. Около трети опрошенных до 40 лет, а также тех, кто переболел коронавирусной болезнью, больше соглашаются с тем, что лучше переболеть, чем вакцинироваться.

"Сравнивая угрозу от вируса и процесса вакцинации, большинство считает, что сам вирус опаснее (74%), чем вакцина от него (15%). Опасность от вакцины больше видят те, кто не боится заболеть, супер-критики вакцинации, чаще это сторонники партии Мураева, "Оппозиционной платформы - За жизнь" и Радикальной партии", - отмечается в исследовании.



















Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 18-19 марта 2021. Проект осуществлен по заказу Форума здоровья Зоряны Скалецкой.