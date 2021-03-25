ДТП с украинским автобусом в Польше: количество жертв возросло до шести - в больнице умер пострадавший
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, вчера в больнице города Жешув умер гражданин Украины - пассажир этого автобуса.
"Его семья осведомлена, сейчас решается вопрос репатриации тела в Украину. Таким образом, количество погибших в той аварии возросло до шести человек", - отметил Николенко.
Он добавил, что в больницах остаются двое украинцев, в том числе женщина в тяжелом состоянии.
Как сообщалось, минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины: 1 человек погиб, 5 были госпитализированы.
Напомним, это уже вторая авария с украинским автобусом в Польше за последний месяц. 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.