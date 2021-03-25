Пытался спасти собаку: на Харьковщине провалился под лед и утонул 15-летний парень

В среду, 24 марта, на пруду в селе Кучеровка Купянского района провалился под лед и утонул 15-летний школьник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОГА.

"Около 10:00 в местном пруду провалился под лед и утонул 15-летний мальчик (ученик 9 класса). По свидетельствам очевидцев мальчик пытался спасти собаку, которая выбежала на лед. Тело погибшего было поднято из воды в 17:30", - сказано в сообщении.

О судьбе собаки ничего не сообщается.

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