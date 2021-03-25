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Пытался спасти собаку: на Харьковщине провалился под лед и утонул 15-летний парень

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Пытался спасти собаку: на Харьковщине провалился под лед и утонул 15-летний парень
В среду, 24 марта, на пруду в селе Кучеровка Купянского района провалился под лед и утонул 15-летний школьник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОГА.

"Около 10:00 в местном пруду провалился под лед и утонул 15-летний мальчик (ученик 9 класса). По свидетельствам очевидцев мальчик пытался спасти собаку, которая выбежала на лед. Тело погибшего было поднято из воды в 17:30", - сказано в сообщении.

О судьбе собаки ничего не сообщается.

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Топ комментарии

  • Envoy
    У меня две таксы . Сейчас не гуляем возле берега . Жалко парня , очень жалко !
  • Lexa D.
    О судьбе собаки ничего не сообщается.Источник: https://censor.net/ru/n3255541

    Мне кажется это звучит издевательски.
  • Envoy
    Не отвечай дебилу . Подросток погиб .
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