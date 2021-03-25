Сегодня в Украину прибудет 700 тысяч доз вакцины СoronaVac из Китая. Всего ожидаем 1,9 млн доз, - иммунолог Лапий
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.
"Мы ожидаем, сегодня в Украину прибудет 700 тысяч доз вакцины СoronaVac китайского производства (во всяком случае так было анонсировано). А в общем достигнута договоренность о поставке 1,9 млн доз этой вакцины. Данная вакцина в шприц-дозах, то есть в упаковке доза для одного человека. Это сильно упрощает ситуацию. Не нужно собирать пациентов", – подчеркнул собеседник.
Также, по его словам, поставка вакцины китайского производства позволяет решить проблему дефицита шприцов.
"Мы думали, как провести вакцинацию маломобильных групп населения, инвалидов, пациентов, которые пребываю дома, людей в районах с низкой плотностью населения. Мы же не можем приехать с десятидозным флаконом, привить одного человека и выбросить флакон. Нельзя привозить открытый флакон – ВОЗ категорически против такого. СoronaVac снимает эту проблему. В чем еще плюс? В мире наблюдается дефицит шприцов и иголок, потому что в мире сумасшедшие темпы вакцинации и выгребают шприцы и иголки. То? что вакцина приходит в упаковке шприц-иголка для нас решает множество проблем", – резюмировал Лапий.
25 марта посольство Украины в КНР сообщило об отправке партии вакцины СoronaVac в Украину.
Компания "Лекхим" сообщила, что доставка китайской вакцины ожидается 25 марта. В 19.15 в аэропорту "Борисполь" приземлится самолет Turkish Airlines, который доставит партию вакцин из Китая.
По данным Flightradar24, самолет с вакциной на борту (рейс TK6175 из Пекина ) уже приземлился в аэропорту Стамбула.