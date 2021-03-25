Апелляционный суд Киева подтвердил законность заочного ареста экс-президента Януковича

Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти.

Соответствующее определение суд вынес сегодня, 25 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом суд отказал в удовлетворении апелляции адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

"Постановление,… которым избрана мера пресечения Януковичу,.. оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Суд огласил резолютивную часть определения, полный текст будет обнародован 30 марта.

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"В настоящее время сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на проведение специального досудебного расследования (in absentia)", - прокомментировал данное решение суда Офис генерального прокурора.

В ходе судебного заседания в четверг защитник Януковича Александр Горошинский заявил отвод коллегии судей в связи с тем, что судьи принимали решения, связанные с рассмотрением этого дела. Адвокат напомнил, что сторона обвинения ранее заявляла отводы судьям Апелляционного суда по данному делу на тех же основаниях, и они были удовлетворены.

Сторона обвинения в свою очередь отметила, что нельзя говорить о предвзятости судей, так как судьи принимали разного рода решения.

"Условия, на которых были заявлены отводы ранее обвинением и сейчас защитой, не зеркальны… Объективных данных, которые бы свидетельствовали о предвзятости, защитником не предоставлено", - сказал прокурор в процессе.

Он напомнил, что эта апелляция рассматривается уже более года, действия защиты направлены на дальнейшее затягивание рассмотрения.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе, отметив, что высказанные защитой сомнения в объективности судей не убедительны.

После этого защита заявила ходатайство от адвоката Виталия Сердюка о переносе заседания в связи с тем, что он не может присутствовать на заседании по уважительной причине – состоянию здоровья. Прокуроры возражали против переноса заседания, снова указывая на попытки защиты затянуть рассмотрение апелляции.

Суд отказ в удовлетворении этого ходатайства и приступил к рассмотрению апелляции по существу.