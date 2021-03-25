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Меня подозревают в создании ЧВК, которая не работала ни одного дня, - агент НАБУ Шевченко

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Меня подозревают в создании ЧВК, которая не работала ни одного дня, - агент НАБУ Шевченко
Агент НАБУ Евгений Шевченко, которого СБУ подозревает в создании незаконных вооруженных формирований, заявил что планировал запустить охранную компанию в течение трех лет, однако идея так и не была реализована.

Об этом Шевченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Подозрение касается создания охранной компании, которую мы с Семеном (Семенченко. - Ред.) планировали запустить три года назад для работы по контрактам с Госдепом США касательно охраны объектов в Сирии и Афганистане, но эта идея не была реализована. Осенью 2018 года у нас было несколько встреч - в Ираке, в Афганистане, в том числе в Посольстве США в Багдаде с представителями ФБР и ЦРУ, и поначалу все шло хорошо. Но уже через месяц, в декабре 2018-го, Трамп заявил, что он выводит контингент и уменьшает присутствие США в Сирии и Афганистане, после чего американцы сообщили, что в связи с этим наш вопрос не актуален", - объяснил Шевченко.

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Агент НАБУ подчеркнул, что ЧВК не работала ни одного дня, потому что не получила ни одного контракта на охрану объектов.

"Изначально мы договорились, что будет два инвестора в этой компании, чтобы обучить людей, купить амуницию для охранной компании – это я и гражданин Казахстана Сергей Борисенко. Я сказал Семену, что я готов инвестировать, но только при наличии реального контракта, когда я, как инвестор, буду понимать, что мои инвестиции защищены и первый разговор со мной на эту тему состоялся в августе 2018-го. И на тот момент Семен уже отправлял людей на обучение в Польшу в учебный центр, который имеет международную сертификацию и не первый год функционирует.И, что любопытно, в этом же центре также проходили обучение спецподразделения нашей Нацполиции. Семен был уверен, что в ближайшем будущем он сможет получить контракты в странах Ближнего Востока, где работают американцы и где у них большие заказы на услуги охранных компаний. Но лично я этих условиях не решился рисковать деньгами, и сказал, что выполню свои обязательства только после подписания контракта на охрану. Однако, насколько я понял, именно Борисенко на тот момент уже инвестировал в обучение парней и делал это на свой страх и риск - он обеспечил финансирование, и Семен набрал группу добровольцев из числа ветеранов для обучения в Польше, в центр, который имеет международную сертификацию охранных компаний, которую принимают американцы", - рассказал Шевченко.

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Полный текст интервью с агентом НАБУ Евгением Шевченко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Зелені знову облажались..
    А стільки шуму створено, скільки галасу...прям сенсація ...
    Отак і сидять Антоненко, Стерненко, інші по липових обвинуваченнях, бо в нас влада , яка мститься патріотам за Майдан.
  • Super Gut
    Обратите внимание, что за 2 года правления сцикливого жиденыша, в Украине не посажен ни один рыг. Скажу больше, при квартальном шуте со всех рыгов сняли обвинения, повыпускали их из сизо, посадили на госдолжности. При этом каждый день против патриотов Украины клепают новые дела. Какое совпадение, правда?!
  • 5 копійок
    Мститься чотирикратний бігун від призову що він поряд з ними гівно на палочці.
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