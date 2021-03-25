Меня подозревают в создании ЧВК, которая не работала ни одного дня, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко, которого СБУ подозревает в создании незаконных вооруженных формирований, заявил что планировал запустить охранную компанию в течение трех лет, однако идея так и не была реализована.

Об этом Шевченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Подозрение касается создания охранной компании, которую мы с Семеном (Семенченко. - Ред.) планировали запустить три года назад для работы по контрактам с Госдепом США касательно охраны объектов в Сирии и Афганистане, но эта идея не была реализована. Осенью 2018 года у нас было несколько встреч - в Ираке, в Афганистане, в том числе в Посольстве США в Багдаде с представителями ФБР и ЦРУ, и поначалу все шло хорошо. Но уже через месяц, в декабре 2018-го, Трамп заявил, что он выводит контингент и уменьшает присутствие США в Сирии и Афганистане, после чего американцы сообщили, что в связи с этим наш вопрос не актуален", - объяснил Шевченко.

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Агент НАБУ подчеркнул, что ЧВК не работала ни одного дня, потому что не получила ни одного контракта на охрану объектов.

"Изначально мы договорились, что будет два инвестора в этой компании, чтобы обучить людей, купить амуницию для охранной компании – это я и гражданин Казахстана Сергей Борисенко. Я сказал Семену, что я готов инвестировать, но только при наличии реального контракта, когда я, как инвестор, буду понимать, что мои инвестиции защищены и первый разговор со мной на эту тему состоялся в августе 2018-го. И на тот момент Семен уже отправлял людей на обучение в Польшу в учебный центр, который имеет международную сертификацию и не первый год функционирует.И, что любопытно, в этом же центре также проходили обучение спецподразделения нашей Нацполиции. Семен был уверен, что в ближайшем будущем он сможет получить контракты в странах Ближнего Востока, где работают американцы и где у них большие заказы на услуги охранных компаний. Но лично я этих условиях не решился рисковать деньгами, и сказал, что выполню свои обязательства только после подписания контракта на охрану. Однако, насколько я понял, именно Борисенко на тот момент уже инвестировал в обучение парней и делал это на свой страх и риск - он обеспечил финансирование, и Семен набрал группу добровольцев из числа ветеранов для обучения в Польше, в центр, который имеет международную сертификацию охранных компаний, которую принимают американцы", - рассказал Шевченко.

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Полный текст интервью с агентом НАБУ Евгением Шевченко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

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