Задержаны два человека, обещавшие за $16 тыс. "решить" земельные вопросы в столичном Госгеокадастре, - прокуратура

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачены двое людей, которые требовали от гражданина неправомерную выгоду в размере около 16 тыс. долларов США за дальнейшее влияние на принятие решения должностным лицом Главного управления Госгеокадастра в г.Киеве (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст . 369-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Согласно материалам следствия, два человека, ссылаясь на свои влиятельные связи в Главном управлении Госгеокадастра в г. Киеве, требовали от гражданина указанные средства за принятие должностными лицами указанного государственного органа положительного решения по поводу разделения земельных участков на меньшие, путем присвоения им новых кадастровых номеров и получения соответствующих выписок на земельные участки.

Передача неправомерной выгоды осуществлялась в 4 этапа. 24 марта 2021 года после получения четвертой части оговоренной суммы в размере 5900 долларов США указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время готовится уведомление о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках следствия проверяется причастность к преступлению отдельных работников Главного управления Госгеокадастра в г. Киеве.

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