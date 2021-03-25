Казахский бизнесмен Борисенко хвастался, что "забашлял" СБУ, чтобы те начали кошмарить Семенченко и его окружение, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Шевченко заявил, что с бывшим командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко он планировал создать охранную компанию к которой привлек в качестве инвестора гражданина Казахстана, бизнесмена Сергея Борисенко. Позже Бизнесмен заявил, что его якобы "кинули" и начал требовать деньги назад.

Об этом Шевченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Шевченко, Борисенко "на свой страх и риск" обеспечил финансирование добровольцев из числа ветеранов для обучения в Польше, в центр, который имеет международную сертификацию охранных компаний, которую принимают американцы.

"Курс обучения в этой академии стоит порядка 4-5 тыс. долларов, а Семен отправил туда около 120 человек. То есть полмиллиона долларов ушло только на обучение людей - большие деньги", - добавил агент НАБУ.

Позже, рассказывает Шевченко, Борисенко написал заявление в СБУ, что якобы Семенченко, Шевченко, а также другой бывший комбат батальона НГУ "Донбасс" Анатолий Виногродский и Сергей Акимович, которые также принимали активное участие в проекте охранной компании, мошенническим способом якобы выдурили с него миллион долларов.

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"Я был таким же инвестором, как и Борисенко, но не вливал свои финансы в проект до тех пор, так как не видел возможности заключить реальный контракт. И я отошел от этой ситуации в декабре 2018-го. Никогда не видел никаких контрактов, договоров, акций. Финансовые взаимоотношения, а также оплаты за обучение и остальные траты меня никогда не касались - деньги Семен получал от Борисенко на те статьи расходов, которые они сами между собой согласовывали и к чему я никогда не имел никакого отношения", - объяснил Шевченко.

Через полгода, летом 2019-го, Борисенко написал агенту НАБУ Шевченко СМС: "Вы меня кинули вместе с Семенченко - вы аферисты!".

"Я ему сразу позвонил и сказал: "Чего ты мне смски пишешь? Если у тебя есть ко мне вопросы и претензии - давай встретимся, обсудим. Ты ведь прекрасно знаешь, что я ни единого доллара твоего не взял и что у меня не было никаких умыслов, и что Семён вообще пригласил меня как инвестора уже после того, как вы с ним затеяли всю эту тему. И если хочешь, то я готов пройти полиграф в твоём присутствии - мне нечего скрывать". Но он от моего предложения отказался, потому как на самом деле конечно же все знает - финансовым директором в этой охранной компании был его собственный сын. То есть Борисенко давал деньги, а его сын, будучи финансовым директором компании, контролировал, на что они тратились. И Сергей прекрасно знает, что я никогда не имел отношения к его деньгам", - объяснил Шевченко.

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"Однажды Борисенко уехал в Казахстан на месяц, а там какие-то платежи (вероятно, за обучение в Польше) нужно было закрывать. И Борисенко попросил, чтобы я принял деньги от него на свою карточку и передал их Семёну. Всего было четыре платежа на общую сумму 95 тысяч долларов, но он точно знает, что это деньги я после получения сразу передавал Семену. Но в том разговоре Борисенко мне сказал: "Если ты мне вернешь 95 тысяч долларов, то к тебе вопросов не будет". Я ему говорю: "Ты прекрасно знаешь, что я эти деньги передал по твоей же просьбе Семёну, почему я их должен тебе возвращать?" - вразумительного ответа я от него так и не получил и история на время затихла, пока, примерно, полгода назад он не похвастался одному человеку, с которым я знаком, что он "забашлял" эсбэушникам, чтобы те начали кошмарить Семенченко и его окружение, чтобы вернуть свои деньги. ... У Борисенко были основания предъявлять претензии Семену - это их финансовые взаимоотношения. И я не понимаю, какие основания обвинять меня в мошенничестве? Он тогда ещё озвучивал мне, что "миллион долларов дал Семену, хочу его получить назад". Я задал вопрос – "Я тут при чем? Я вас не знакомил, не заключал между вами сделку, не знаю деталей вашего соглашения и как вы расстались - разбирайтесь между собой сами", - рассказывает агент НАБУ.

Интервью с агентом НАБУ Евгением Шевченко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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