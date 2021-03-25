Трюдо о Путине: Он ответственен "за всякие виды ужасных вещей" и "не является ни опорой, ни другом" Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил 24 марта в эфире радиостанции SiriusXM, что президент РФ Владимир Путин ответственен "за всякие виды ужасных вещей", потому что "его поведение продолжает это демонстрировать".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Трюдо сказал, отвечая на вопрос о высказываниях президента США Джо Байдена о Путине, пишет Le Figaro.

В качестве примера Трюдо привел аннексию РФ украинского Крыма в 2014 году, "серьезные кибератаки, за которые он несет ответственность, и попытки дестабилизировать наши демократии".

По мнению Трюдо, Путину "не слишком интересно, что о нем думает западный мир или Канада".

Он "будет смотреть на вас и говорить все, что ему удобно в любой момент", поделился впечатлением о Путине премьер-министр Канады.

Глава Кремля не является "ни опорой, ни другом" Канады, резюмировал Трюдо.

17 марта на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена, во время которого президента США спросили, считает ли он Владимира Путина убийцей, а он в ответ сказал "Ага. Да, считаю". Спустя сутки Путин ответил дразнилкой "Кто обзывается, тот сам так и называется".

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Путин также предложил президенту США провести дискуссию в онлайн-формате. Байден заявил, что они с Путиным поговорят "в какой-то момент". В МИД России сообщили, что США отказались от открытой дискуссии двух президентов.