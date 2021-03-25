Нынешняя волна COVID-19 более угрожающая и серьезная, число жертв будет расти, - Киевская школа экономики
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации еженедельного анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения заболевания.
"На этой неделе мы имеем пятерку стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе: Украина, Румыния, Чехия, Польша и Швеция", - сказал он.
По словам Ганиченко, Украина также находится в пятерке стран с наименьшим количеством тестов и наибольшим коэффициентом выявления случаев заболевания - то есть в Украине один из самых низких уровней контроля над распространением болезни.
Он отметил, что в Украине количество выявленных случаев COVID-19 превышает количество подтвержденных случаев болезни в Чехии, но из расчета числа больных на 100 тысяч населения уровень заболеваемости в Чехии остается намного выше, чем в Украине.
"Если мы посмотрим на динамику по смертности, то увидим, что за последние три недели, начиная с аналогичного уровня во время осенней волны, смертность уже достигла пикового значения предыдущей волны и продолжает сильно расти. В течение последних трех дней мы имеем абсолютные максимумы количества суточных умерших от COVID-19. По состоянию на вчера это число обновилось - есть новый максимум в 362 умерших человека в сутки...", - констатировал Ганиченко.
Он выразил убеждение, что среднесуточное количество умерших от осложнений коронавирусной болезни продолжит увеличиваться.
"Суточное количество умерших в этой волне уже превышает предыдущее, и скорость роста суточного количества умерших также пока вдвое выше. То есть эта волна является более угрожающей и более серьезной, чем предыдущая волна", - отметил эксперт.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 16 тыс. 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 596 тыс. 575 человек, умерли 31 тыс. 135 людей.
С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны.
4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна COVID-19.
В Минздраве прогнозируют увеличение новых случаев COVID-19 до конца апреля.