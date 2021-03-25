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Отправленная в Украину партия китайской вакцины куплена за госсредства. Прививки препаратом будут бесплатными, - Степанов

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Отправленная в Украину партия китайской вакцины куплена за госсредства. Прививки препаратом будут бесплатными, - Степанов
Сегодня, 25 марта, в Украину будет поставлена первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, закупленной за счет государственных средств

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня придет первая партия вакцины Sinovac в 215 тыс. доз. Она вся будет бесплатной. Это первая партия нашего контракта. Сейчас мы пытаемся увеличить количество вакцин", - сказал он.

Помимо этого, Минздрав ожидает разрешения правительства Индии на экспорт вакцины CoviShield, добавил Степанов.

"Чтобы осуществить поставку CoviShield, ми ожидаем разрешения правительства Индии на экспорт вакцины. (…) На получение разрешений негативно влияют и высказывания наших некоторых политиков", - добавил министр.

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Автор: Ірина Дашківська

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  • Mykola Vovk
    При Супрун я впервые ощутил на себе положительные результаты медицинской реформы. Мне всё равно что о ней говорят те, кого она убрала от кормушек
  • Топ Ган
    Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов - Цензор.НЕТ 2037
  • Mykola Vovk
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