Новым штрафам за нарушение ПДД - неделя: чаще всего водители попадались на превышении скорости, неиспользовании ремней безопасности и пьянстве

Патрульная полиция оформила более 18,3 тысяч протоколов о нарушениях ПДД, штрафы за которые были повышены неделю назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Украины в Facebook.

Прошла неделя с тех пор, как заработали новые штрафы за нарушение ПДД. Собрали для вас короткую статистику. За этот период полицейские оформили:

- 2 241 протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

- 3 149 постановлений по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) КоАП.

- 8 696 постановлений по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км / ч) КоАП.

- 570 постановлений по ч. 4 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км / ч) КоАП.

- 1 969 постановлений по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КоАП.

- 531 постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.

- 1 226 постановлений по ч. 1 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами) КоАП.

"Ответственность за безопасность на дорогах - обязанность каждого из нас. И если каждый из нас элементарно не будет нарушать ПДД и будет вежливым на дороге - мы сможем достичь желаемого результата", - сказано в сообщении.

"Будьте ответственными участниками дорожного движения и берегите себя", - добавили в полиции.

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Напомним, в полночь 17 марта начали действовать новые повышенные штрафы и наказания за нарушения ПДД. В том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.