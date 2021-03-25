Новости

В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19, - Степанов

3 82542
В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19, - Степанов
Вследствие вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано смертей, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"У нас не было смертей от вакцинации против коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались",- сказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Степанов подчеркнул, что, согласно протоколам, каждый такой случай будет расследоваться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отправленная в Украину партия китайской вакцины куплена за госсредства. Прививки препаратом будут бесплатными, - Степанов

Напомним, причиной смерти военнослужащей, наступившей через два дня после прививки от коронавирусной болезни COVID-19, была острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству здравоохранения сообщили врачи в Одесской области, где поизвели вскрытие умершей.

Смерть военнослужащей зафиксировали в поселке городского типа Черноморское Одесской области 23 марта.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Diogen Gdl
    Молдова и Грузия пфайцер закупили для населения - у нас китай и индия. Браво, степашка. Куртка не жмет?
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Чогось я не вірю жодному його слову. Як, доречі, і всім кого привів Найвеличніший, включаючи і його самого...
  • Старый зольдат
    Именно от идиотизма этой власти в Украине масса смертей. Что на фронте, что в больницах. От идиотизма и ВОРОВСТВА.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости