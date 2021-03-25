Экс-начальнице департамента "Привата" Конопкиной назначили залог в 2,74 млн грн

Надежду Конопкину подозревают в растрате 8,2 млрд грн.

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Конопкину также обязали воздерживаться от общения с экс-главой правления ПриватБанка Александром Дубилетом и его экс-заместителем Людмилой Шмальченко, а кроме этого - сдать паспорта.

Подозреваемой также запрещено покидать Днепропетровскую область без разрешения следователя, она обязана являться в полицию, прокуратуру или суд по каждому требованию.

Срок действий обязательств - до 25 мая 2021 года включительно.

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Напомним, бывшую сотрудницу банка вместе с другими лицами подозревают в растрате более 136 млн грн.

Сейчас Надежда Конопкина занимает должность главного бухгалтера "Акцент-Банка".