Данилов: У СНБО нет ни одного документа о "вагнеровцах"

Совет национальной безопасности и оборони не рассматривал вопрос о провале спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнера".

Об этом в интервью "BBC News Украина" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально: ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете "по вагнеровцам", в аппарате СНБО нет и никогда не было. Ни одного вопроса по поводу этих вещей не было", - заявил он.

Данилов считает, что публично обсуждать работу разведки - это "моветон".

"Так не делает ни одна страна в мире. Если мы говорим, что мы государство и у нас есть мощная разведка (а она у нас есть), то мы не имеем права говорить о том, где они работают, как они работают, чем они занимаются - это закрытая информация на 100%", - подчеркнул он.

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Секретарь СНБО также высказал сомнение в том, что будущий фильм Bellingcat о провале спецоперации вызовет общественный резонанс.

"Давайте мы сразу сделаем акцент на слове "если" (фильм выйдет и вызовет резонанс. - Ред.). Мы не можем предположениям жить - Совет нацбезопасности работает только с фактами. А с домыслами и предположениями мы не можем работать, потому что РФ нам каждый день "подбрасывает" новые вызовы, на которые мы должны реагировать", - сказал Данилов.

"Что касается "вагнеровцев", то мы вообще на эту тему не разговариваем", - добавил он.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.