Новости

Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов

4 96858
Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов
Украина не реагирует на то, что США ввели санкции против бизнесмена Игоря Коломойского, поскольку не получала документов от американской стороны. Действия на уровне государства возможны только после этого.

Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он объяснил, почему Украина не реагирует на санкции США против Коломойского, а также нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 52% граждан Украины положительно относятся к введению санкций США против Коломойского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах. После чего могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не моя прихоть или какого-то другого члена СНБО, мы имеем дело с документами", - подчеркнул Данилов.

По его словам, на сегодня никаких документов по Коломойскому, Дубинскому или Деркачу в официальных учреждениях Украины нет. Поэтому Украина не может официально их рассматривать.

"Если они будут, это уже вопрос другого порядка", — добавил Данилов.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи. В Офисе Президента после этого заявили, что Зеленский за 2 года на должности президента сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент Украины.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • jklpqrs
    Раньше было "валять дурака", теперь - "валять зебила". Суть та же, только слова разные
  • Gal
    Блііііннн!!! А Приватбанк, то чий банк? Бєня кого в тому банку на мільярди кинув? Американців?! Вам документів ще мало?!!!
    Блін, та то вже повний звіздець....
  • metal35
    ахахах а то Украина сама не знает!что беня стыбрил 5 лярдов баксов!
    зебЫдло вам в рты уже срут на полную!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости