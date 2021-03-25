ОПЗЖ утверждает, что СБУ провела обыск не в офисе "Украинского выбора", а в ее собственном

В здании находятся приемные Виктора Медведчука и еще 6 депутатов ОПЗЖ.

Об этом сказано в заявлении на официальном сайте политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"В офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в котором находятся приемные семи депутатов от этой политической силы, в том числе председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы, СБУ и ОГП проводят обыск", - сказано в сообщении.

В ОПЗЖ заявили, что обыск только "формально связан" с деятельностью движения "Украинский выбор".

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа" (обновлено)

"В суд за санкцией на обыск обратилось руководство Офиса генерального прокурора, хотя руководству ОГП достоверно известно, что офиса "Украинского выбора" в этом здании как такового нет, но в нем находятся приемные народных депутатов и офис партии", - добавили в ОПЗЖ.

Партия утверждает, что стала жертвой "политических репрессий".

Также на Цензор.НЕТ: ОПЗЖ восстановила под Харьковом разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией. Активисты опять его разбили. ВИДЕО+ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 марта СБУ провела обыски в офисах движения "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук. По версии следствия, движение в 2014 году содействовало проведению незаконного "референдума" в Крыму. После этого представители организации сделали вид, что закрыли 210 ее представительств, но на самом деле продолжили вести на оккупированном полуострове деятельность во вред Украине.