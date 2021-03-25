У умершего после вакцинации провизора обнаружен коронавирус, - руководитель лабораторного центра Гопко
Об этом Суспільному сказала руководительница областного лабораторного центра Наталья Гопко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день, что связано с инкубационным периодом вируса.
В связи с этим случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь.
В то же время, по словам гендиректора паталогоанатомического бюро Дмитрия Гречко, продолжается исследование анализов, чтобы установить точную причину смерти.
Напомним, в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. У мужчины были сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточный вес. 15 марта его вакцинировали от COVID-19.
Вчера пресс-служба Минздрава сообщала, что в тот же день вакцину из того же флакона, что и провизор, получили еще 9 человек. У двоих из них подтвердили COVID-19 - поэтому ПЦР-тест взяли и у умершего провизора.