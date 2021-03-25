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У умершего после вакцинации провизора обнаружен коронавирус, - руководитель лабораторного центра Гопко

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У умершего после вакцинации провизора обнаружен коронавирус, - руководитель лабораторного центра Гопко
В Черновцах у провизора аптеки, который 24 марта умер из-за инсульта, обнаружили коронавирус. Кроме того, COVID-19 подтвердили у двух коллег, с которыми ранее он вакцинировался.

Об этом Суспільному сказала руководительница областного лабораторного центра Наталья Гопко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день, что связано с инкубационным периодом вируса.

В связи с этим случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь.

В то же время, по словам гендиректора паталогоанатомического бюро Дмитрия Гречко, продолжается исследование анализов, чтобы установить точную причину смерти.

Напомним, в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. У мужчины были сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточный вес. 15 марта его вакцинировали от COVID-19.

Вчера пресс-служба Минздрава сообщала, что в тот же день вакцину из того же флакона, что и провизор, получили еще 9 человек. У двоих из них подтвердили COVID-19 - поэтому ПЦР-тест взяли и у умершего провизора.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • а ес c5e83b5a
    Именно так и выходит. Но есть неоспоримый факт: если бы в Одессе и Черновцах не делали инъекции вакцины, то две жизни не оборвалось. Люди бы жили. Один с гипертонией, другая с сердечно сосудистыми заболеваниями. Но жили бы. А все эти объяснения и оправдания типа вакцинирование не виновато в смерти людей еще более бесит и наталкивает на мысли об отказе от вакцинации.
  • U.L. Carst
    НЕТ. Прививка не содержит коронавирус. Но привести к усилению симптомов прививка, естественно, может. А именно, к тромбозу, который при "короне" и так развивается.

    А всё потому что степашка дебил. Перед прививкой нужно делать анализы, и как минимум, анализ на коронавирус. После прививки тоже, обязательно - смотреть, нет ли тромбоза. Но степашка дурак, организовать тестирование не в состоянии.
  • а ес c5e83b5a
    мне похер кацпы. чем их меньше, тем лучше.
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