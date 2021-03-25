"На Хмельнитчине дезертира-контрактника приговорили в 5 годам лишения свободы"

Cлавутский горрайонный суд Хмельницкой области 22 марта 2021 признал виновным 30-летнего военнослужащего военной службы по контракту Вооруженных Сил Украины в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины) и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

В суде доказано, что в октябре 2017 г. указанный солдат не явился на службу из командировки, а отправился домой, где проводил время по своему усмотрению. Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью.

Суд учел все обстоятельства, приведенные прокурором, в том числе тяжесть преступления и наличие судимости в прошлом за кражу.

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