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У Януковича и Азарова могут быть активы в Украине, - Данилов

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У Януковича и Азарова могут быть активы в Украине, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у беглых экс-президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова, против которых СНБО ввел санкции, могут быть активы в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Радио НВ".

В частности, комментируя санкции СНБО против Януковича, Азарова, Данилов заявил, что санкции против указанных лиц "не популизм"

"Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит. Сейчас, когда Кабинет Министров и ведомства отработают по каждому их них, вы все увидите. У нас никаких нет тайн от нашего народа. Вы всё увидите по каждому из этих субъектов, которые попадают под санкции", - отметил секретарь СНБО.

"Если вы считаете, что на них это (санкции СНБО. - Ред.) не оказывают влияния, то вы очень ошибаетесь", - добавил Данилов.

Напомним, ранее СНБО ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова бывших чиновников, которые способствуют укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

Читайте: Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Не просто могут, а есть. И не просто активы, а бизнес-активы, которые дают прибыль...
  • Hanka Panyanka
    т.е. мы как бы до сих пор не знаем... и это прекрасно..., а зачем нам сбу тогда вообще? что она еще так же хорошо умеет, как кошмарить бизнес?
  • Макс Полиграф
    бабло это капитал, а не активы, не позорьтесь. активы - это то, что генерирует бабло.
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