В Украине появится общегосударственная кризисная "горячая линия", - Немчинов

В правительстве разработана Концепция общегосударственной информационной кризисной "горячей линии" в Украине.

"Сегодня во время итогового заседания рабочей группы была представлена Концепция общегосударственной информационной кризисной "горячей линии" в Украине… По завершению рабочей группы был представлен проект распоряжения Кабинета министров Украины "Об одобрении Концепции создания общегосударственной телефонной кризисной "горячей линии", будут представлены в ближайшей время на рассмотрение правительства", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для оперативного и своевременного информирования населения Украины функционал Правительственного контактного центра будет расширен: для всех центральных органов исполнительной власти появляется возможность использования такой дополнительной опции работы контактного центра как кризисной "горячей линии".

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"Так, в случае возникновения кризисной ситуации, определенной в Кодексе гражданской защиты Украины или в статье 4 закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", осуществляется оперативное информирование населения официальной правительственной информацией. Граждане получают возможность непосредственно и быстро с правительственного первоисточника узнавать полную и достоверную информацию", - подчеркнул Немчинов.

Кроме того, по мнению министра, наличие такого правительственного коммуникационного механизма, как информационная кризисная линия, является чрезвычайно важным средством противодействия распространению различных фейков и весомым вкладом в обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в части информационной защиты.



