В ближайшие месяцы МВФ продолжит обсуждать с Украиной реформы в бюджетной и фискальной сфере, - представитель Фонда Райс
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МВФ продолжает переговоры с Украиной для первого пересмотра программы stand by и согласования необходимого набора реформ для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора.
Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) на традиционном брифинге в четверг в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ", – сообщил он.
Он добавил, что программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей по последовательным программам Фонда, поэтому для Украины важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.