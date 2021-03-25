Новости

СНБО готов к любому развитию событий с Россией: мы не одиноки, у нас есть партнеры, - Данилов

3 92018
СНБО готов к любому развитию событий с Россией: мы не одиноки, у нас есть партнеры, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны Украины готов к любому сценарию развития событий с Российской Федерацией.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил Радио НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев, он не один. Мы готовы к любому сценарию", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США внимательно наблюдают за действиями России на Донбассе, - Госдеп

Как отметил Данилов, Украина понимает, что она не одинока в противостоянии с агрессором.

"Нужно понимать, что мы не одиноки, у нас есть партнеры, и мы постоянно с ними общаемся, держим руку на пульсе. У нас есть четкое понимание, что происходит в Европе, в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером, а кто только делает вид, что он наш партнер. Те, кто заигрывают с Российской Федерацией, так же есть", - подчеркнул Данилов.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Baraban
    А когда петух клюнет ,будем волать к волонтёрам и добровольцам.
  • Вася Ветров df1d9b32
    Данилов,давай я тебе обьясню,а то ты не понимаешь очевидного,если вдруг начнеться полномасштабная война с РФ ,все твои союзники и друзья страны,будут выражать очень глубокую озабоченность ,откуда-то из далека.
  • Рома Клименко
    Лучший партнер это собственная украинская Армия и флот! Которую нужно усиливать каждый день, новым вооружением 21 века, техникой и боеприпасами разного калибра!

    на проститутку европу- Евросоюз не надейтесь...они могут выразит только беспокойство и озабоченность...и остальную пургу нести.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости