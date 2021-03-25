СБУ: Семенченко был фактическим организатором НВФ, Шевченко обеспечивал финансирование и поставки амуниции

В Службе безопасности Украины обещают предъявить новые подозрения по делу о создании незаконного вооруженного формирования после проведения ряда экспертиз.

Об этом заявил на брифинге начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На первом этапе реализации мы предъявили шесть подозрений основным фигурантам, которые фактически возглавляли те или иные направления деятельности этой частной военной компании (ЧВК). Подозрения еще будут обязательно… Назначен еще ряд исследований и экспертиз, по результатам которых будут еще другие подозрения", - сказал он.

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Поясняя, что именно инкриминируют бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко и агенту НАБУ Евгению Шевченко, начальник главка рассказал: "Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц, которых мы не разглашаем на сегодняшний день, организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании".

Он уточнил, что СБУ икриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное воинское формирование (НВФ)".

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То есть, как пояснил начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, Семеченко, "был фактически организатором, руководителем и непосредственно составлял трудовые контракты и договоры, ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных и вооруженных формирований. – Ред.)".

"Евгению Шевченко, который выполнял ролевое участие, а именно, обеспечивал поиск каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов, уведомлен о подозрении по ч.2 ст.260. Также час назад мы дополнительно предъявили подозрение Шевченко по ч.2 ст.133 УК (совершение преступления в составе группы)", - уточнил Головаш.

Он подчеркнул: "Факт создания ЧВК мы рассматриваем как угрозу совершения преступления, предусмотренного статьей УК "наемничество" лицами, которые входили в состав НВФ, в том числе самим Семенченко".

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По словам начальника главка, ходатайства об избрании фигурантам дела меры пресечения, направлены в Печерский районный суд, решения пока еще не приняты.

"Есть еще много эпизодов противоправной деятельности, которые мы будем документировать", - отметил он.

При этом Головаш подчеркнул, что СБУ с лета прошлого года проверяет деятельность общественных организацией и охранных структур. "Мы будем продолжать реализацию имеющихся у нас наработок. Право на силу имеет только государство", - сказал начальник главка.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.