Шабунин: интересно, что ЕрмакоТатаров навешает на уши Зеленскому о комментарии Госдепа?

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает главу ОП Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова "политически одним целым" и интересуется, как этот "ЕрмакоТатаров" отреагирует на сегодняшний комментарий представителя Госдепа Джорджа Кента.

Свою позицию Шабунин озвучил в Фейсбуке, комментируя сегодняшнее заявление представителя Госдепа США Джорджа Кента, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо интересно, что на этот раз навешает на уши Зеленскому ЕрмакоТатаров (политически они одно целое). Когда с аналогичным позицией вышел сенатор-тяжеловес от демократов, ЕрмакоТатаров парил, что это позиция отдельного человека, а не всей демпартии. Когда с аналогичными посланиями вышел Едиториал The Washington Post, то рассказывал Зеленскому, что это выдумки отдельных журналистов. Прямо интересно, что ЕрмакоТатаров будет парить Зеленскому сейчас. Что это позиция отдельного чиновника, а не всего Госдепа? Что это Сорос/Порошенко/рептилоиды это заявление проплатили??" - написал Шабунин.

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Глава правления "ЦПК" считает, что в команде президента есть люди, которые понимают критичность этого заявления.

"В интересах всех нас, чтобы президент Украины наконец начал слушать профессионалов, а не портновски дружбанов", - добавил он.