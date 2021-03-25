Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Светлодарска, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала этой эпохи 25 марта, был зафиксирован один вражеский обстрел украинских позиций в районе проведения операции Объединенных сил.

Автор: Володимир Янченко