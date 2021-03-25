Компания "Військсервіс Волонтер" поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат "Голоса" Бобровская (дополнено). ФОТО
Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.
"На фото реальные продукты, которые Министерство обороны Украины закупает для нашей армии. Значительную часть тендеров на поставку продовольствия выигрывает компания-фаворит - "Військсервис Волонтер". С высокой наценкой они поставляют в Вооруженные Силы Украины гнилое мясо, овощи и фрукты с плесенью", - написала нардеп.
По словам Бобровской, таких случаев очень много, но руководство Минобороны игнорирует жалобы на продукты, а глава ведомства Таран в ответ на ее вопрос заявил, что подобных нарушений давно нет.
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"А тем временем у Минобороны - два невыполненных решения суда, три решения АМКУ, и килограммы гнилых продуктов, которые покупают для армии за деньги налогоплательщиков.
Очень жду заседания Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по этому вопросу", - добавила Бобровская.
Информацию о гнилых продуктах в армии подтверждает советник командующего Сухопутными войсками Алена Шевцова.
"При этом травят зампотылов бригад, чтобы это все принимали. Если не принять сразу, возникают неудобства, потому что замена продуктов - это время, а кормить людей нужно уже сегодня, и штрафы для этих подонков не страшны", - написала она.
По словам Шевцовой, этот вопрос в армии поднимали уже неоднократно, и недавно состоялось совещание при участии руководителя компании, который обещал исправить ситуацию, но ничего не изменилось.