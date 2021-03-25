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Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости

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Премьер-министр Денис Шмыгаль передал Папе Римскому Франциску приглашение президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам аудиенции Шмыгаля Папой Франциском.

"Премьер-министр передал Его Святейшеству Папе Франциску приглашению Президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости", -  отмечается в сообщении.

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Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы гуманитарной помощи и развитие двустороннего сотрудничества, в частности сотрудничество с детской педиатрической больницей "Младенец Иисус".

"По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим престолом и Украиной. Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической церкви в стране", - сообщают в издании Vatican News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости 01

Автор: Роман Свиридович

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