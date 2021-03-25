Житомирский бронетанковый завод подготовил для передачи ВСУ 26 БМП, через суд изъятых у польского поставщика, - Укроборонпром. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
Согласно контракту, заключенному еще в 2017 году, польская компания "WTORPLAST S.A." должна была поставить более 90 единиц техники для украинских военных три года назад. Однако украинская сторона получила тогда всего 20 машин.
В июле 2020 г. польский суд удовлетворил иск украинской Государственной компании "Укрспецэкспорт" к "WTORPLAST S.A." и обязал последнюю поставить 26 единиц техники Украины, а также вернуть авансовые платежи по контрактам и компенсировать судебные издержки - всего более 3 млн долларов США.
В октябре прошлого года боевые машины пехоты были доставлены на Житомирский бронетанковый завод. Техника поступила в неудовлетворительном техническом состоянии и без документации.
"Пришлось устранять последствия длительного хранения техники. Были проверены шасси, двигатели, подготовлена необходимая документация и т. п. Сейчас машины полностью соответствуют техническим требованиям заказчика и прошли все необходимые испытания. Военное представительство их приняло. БМП готовы к отгрузке заказчику - Министерству обороны Украины", - рассказали на предприятии.