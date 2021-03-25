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Первая партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac прибыла в "Борисполь". ФОТО

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В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, который привез в Украину первую партию китайской вакцины CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському сообщили в аэропорту "Борисполь".

Самолет встречали представители компании "Лекхим", главный санитарный врач Виктор Ляшко, представители посольства Китайской Народной Республики в Украине и представители Министерства иностранных дел.

Напомним, ранее в Минздраве анонсировали, что эта партия будет состоять из 200 000 доз вакцины. Эта партия является частью заказа размером в 1 млн 915 000 доз.

В посольстве Украины в Китае отметили, что эта вакцина прошла все этапы клинических исследований, и ее уже используют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др.

Степанов также сообщил, что согласно законодательству вакцина еще предстоит пройти в Украине лабораторный контроль, который может занять до 10 дней. CoronaVac использовать для прививок согласно плану вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину отправлена ​​первая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac, - посольство. ФОТОрепортаж

Первая партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac прибыла в Борисполь 01
Первая партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac прибыла в Борисполь 02

Фото - Сегодня

Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Стрелок
    10 % поставка. славимо степенова и ляшка помощника его!
  • KAISERWALD
    Первая партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac прибыла в "Борисполь" - Цензор.НЕТ 1632
  • Стрелок
    бл население Украины 35 млн
    на сегодня за месяц получили 700000 вакцин на 350000 людей
    это 1%
    месяц! 1 процент!
    в году 12 месяцев.
    8,5 лет....
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