Дело "НВФ Семенченко и Шевченко": суд отправил первого подозреваемого Новикова под домашний арест

Суд избрал меру пресечения первому из шести подозреваемых по делу о создании незаконного вооруженного формирования, в котором фигурируют экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Об этом Шевченко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Первого подозреваемого, Александра Новикова, судья отправила под домашний арест. Рассмотрение моего дела перенесено на завтра на 14:00", - написал он.

Шевченко отметил, что смотрел брифинг представителей СБУ, на котором они рассказывали о ходе расследования, и пообещал позднее опровергнуть озвученную на брифинге информацию.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

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