"Было одно место в Змиеве, но его заняли". Харьковчанка рассказала, как искала кислородный концентратор и места в больнице для родственников с СOVІD-19

В Харькове врачи "скорой" отказалась госпитализировать пожилых пациентов с коронавирусной инфекцией, так как места в больницах закончились.

Об этом рассказала харьковчанка Анна Лебедева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Осенью от коронавируса Лебедева потеряла мать – тогда место в больнице для нее нашли через неделю после обращения и забрали сразу в реанимацию с 98-процентным поражением легких. Еще через неделю она умерла. Сейчас заболели родители покойного мужа Лебедевой, обоим – за 70.



"В пятницу начала их допрашивать. И они признались, что да, немного заболели. На тот момент у мамы сатурация была 96 – это нормально. А у папы – 90. Если показатель ниже 92, тогда нужна госпитализация, – объяснила женщина. – Мы вызвали "скорую". "Скорая" приехала, послушала – у папы воспаление легких – и... посочувствовала нам. Потому что мест в больницах нет. То есть, как они сказали, на утро субботы свободных мест не было. Было одно место в Змиеве, и его уже заняли".

Она рассказала, что из-за нехватки мест харьковчан везут также в Изюм, но госпитализировать больных COVID-19 в больницы, где нет мест с кислородом, бесполезно. Кислородный концентратор для свекров она получила по почте от благотворительного фонда "Свои", который предоставляет аппараты в аренду.



"Это в том случае, если он у них есть в наличии. Сейчас нам повезло, так как этот концентратор только приехал, его люди вернули после лечения. Чтобы получить аппарат, я предоставила фонду копии паспортов родителей и справку от врача. С ней сложнее было. Мне отказала терапевт, мне отказала заведующая отделением. Боятся давать справки. Почему? Непонятно. Фонд говорит, часто приходится отказывать людям, потому что концентраторов на всех не хватает. Этот концентратор ездит по всей Украине, спасает людей", – отметила Лебедева.

Когда выяснилось, что у свекра на 40% поражены легкие, а у свекрови – на 5%, но есть множественные очаги воспаления, семья снова вызвала "скорую".



"В понедельник во второй раз вызвали "скорую". Повторное сочувствие, повторное "мест нет". Никаких прогнозов", – рассказала харьковчанка.



Она добавила, что за пять дней на лечение родственников потратила 9 тыс. грн.

В Харьковской облгосадминистрации заявляли, что в регионе централизованным кислородом оборудовано 1095 коек, из которых в Харькове – 318, сообщалось 23 марта.



22 марта волонтер и экс-советник председателя Харьковской ОГА Наталья Попова сообщила в Facebook, что ОГА подает в Министерство здравоохранения ложные данные о загрузке кислородных коек. По ее словам, больных COVID-19 везут в больницы за 100 километров от Харькова, но свободные места закончились уже и в райцентрах. "ОГА в лице профильного зама признала, что у нас проблемы с доступом к кислороду", – отметила Попова.