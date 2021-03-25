Жительница Коломыи пойдет под суд за пост в Фейсбуке о вакцине

Женщину подозревают в распространении ложных слухов, ей грозит штраф или общественные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Жительница Коломыи в сети Интернет на своей странице "Фейсбук" распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, могло вызвать панику среди населения", - сказано в сообщении.

На женщину составлен административный протокол по статье 173-1 (распространение ложных слухов).

Ей грозит штраф в сумме от 170 до 255 грн или до одного месяца общественных работ.

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