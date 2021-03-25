Новости

Жительница Коломыи пойдет под суд за пост в Фейсбуке о вакцине

23 090193
Жительница Коломыи пойдет под суд за пост в Фейсбуке о вакцине
Женщину подозревают в распространении ложных слухов, ей грозит штраф или общественные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Жительница Коломыи в сети Интернет на своей странице "Фейсбук" распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, могло вызвать панику среди населения", - сказано в сообщении.

На женщину составлен административный протокол по статье 173-1 (распространение ложных слухов).

Ей грозит штраф в сумме от 170 до 255 грн или до одного месяца общественных работ.

Также на Цензор.НЕТ: Черниговчанина оштрафовали на 14,5 тыс. гривен за призывы в "Одноклассниках" свергнуть "Зе-режим"

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Пф.....Подивіться Лігу сміху, яка належить зеленському.... там взагалі прирівнюють стан вакцинованого до наркотичного сп'яніння.
    От як влада пропагує вакцинацію.
    https://censor.net/ru/video_news/3255536/liga_smeha_vysmeivaet_vaktsinatsiyu_i_ee_pobochnye_effekty_na_fone_rosta_zabolevaemosti_covid19_vaktsinu
  • Привет
    То бишь о говновакцине или хорошо или ничего...да?? А то степашка на новую куртку не заработает....
  • Ksenia VB
    Таке ж питання я ставлю всім зелєбобам...
    Це ж треба, щоб так накрило масово.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости