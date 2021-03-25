Зеленский утвердил новую военную доктрину

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины".

Соответствующий указ №121/2021 от 25 марта опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Стратегия военной безопасности Украины определяет защиту суверенитета и территориальной целостности страны как одну из важнейших функций государства и дело всего украинского народа.

"Главной целью Стратегии военной безопасности Украины является заранее подготовленная и всесторонне обеспеченная комплексная оборона Украины в рамках сдерживания, устойчивости и взаимодействия, которая обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства в соответствии с Конституцией Украины и в пределах государственной границы Украины, способствует интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО, предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", - сказано в доктрине.

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Указано, что Украина не ставит цели достичь военного паритета с РФ, потому что это привело бы к чрезмерной милитаризации государства и истощению национальной экономики. Вместо этого предусмотрено поддержание баланса и синергии военных и невоенных средств обеспечения военной безопасности.

С полным текстом военной доктрины можно ознакомиться здесь.