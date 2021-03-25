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Байден собирается баллотироваться на второй срок

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Байден собирается баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден заявил о намерении опять баллотироваться на пост главы США в 2024 году.

Об этом он завил во время своей первой пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Да мой план состоит в том, чтобы баллотироваться на переизбрание. Это мои ожидания", - сказал 78-летний политик.

На вопрос о том, ожидает ли он, что ему вновь придется сражаться за место в белом доме с Дональдом Трампом, Байден засмеялся и сказал: "Я даже не думаю об этом. Я понятия не имею".

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46-й президент США Джо Байден был избран на должность в ноябре 2020 года. Его оппонентом был 74-летний кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Автор: Ольга Лузан

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  • саша паламарчук
    Байден собирается баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 5643
  • саша паламарчук
    Байден собирается баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 4023
  • DEDALiu
    Думаю,что беспокоится об этом ему не надо. С ним,или не с ним,(то есть с К. Харрис) демократам обеспечены еще несколько президентских сроков. Ну,а у нас, Майя Санду, в очередной раз отправила в нокдаун додона. Соссиалистов поставили перед выбором,-или они голосуют в парламенте за правительство однопартийца М. Санду,И. Гросу,которое ставило себе цель ОЧИСТИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ от коррупционеров и воров,или провалить выборы и дать президенту возможность отправить Парламент в отставку,поскольку 23 марта истекли 3 месяца на возможность выбора Парламентом правительства. соССиалисты выбрали бойкот заседания Парламента,что значит провал второй попытки и таким образом представили Президенту возможность объявить досрочные выборы. Скорее всего последует обращение М. Санду в Конституционный Суд,который подтвердит законность роспуска Парламента и наш вражеский Карфаген будет разрушен!
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