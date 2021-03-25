Американский сухогруз с армейскими внедорожниками для ВСУ прибыл в Одессу. ФОТО
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Сухогруз Ocean Glory под американским флагом зашел в одесский порт.
Как передает Цензор.НЕТ, по информации "Думской", судно доставило в Украину около 350 тонн военного снаряжения, в частности 35 армейских внедорожников HMMWV.
Ожидается, что разгрузка оборудования продлится до завтра.
Сухогруз Ocean Glory специализируется на военных перевозках. Построен в 2015 году, длина 171 метр, ширина 25 метров, дедвейт около 20 тысяч тонн.