Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что документ был разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

"Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета Министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса.

Также читайте: Канада внесла в инструкцию COVID-вакцины Covishield предупреждение о тромбах

"В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19", - подчеркивают в Офисе Президента.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.

Также читайте: AstraZeneca снизила показатель эффективности COVID-вакцины с 79% до 76%: защита от тяжелых или критических форм болезни остается 100%