Вопрос поставки воды в оккупированный Крым может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, - Кравчук

Украина может рассмотреть возможность поставки воды в оккупированный Крым в случае возникновения на полуострове гуманитарной катастрофы.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдет, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой ... Поэтому вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия" , - отметил Кравчук.

Он уточнил, что всю ответственность за то, что происходит в Крыму, несет Россия, в том числе в вопросе обеспечения водой населения. "Я руководствуюсь международными нормами, а именно: страна, которая оккупировала любую территорию, несет полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа. Это ответственность оккупационной власти, а не Украины", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

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Кравчук объяснил, что даже если придется рассматривать вопрос подачи воды в Крым, это не значит, что вода будет подаваться сразу. Этому будет предшествовать процесс переговоров.

"Это не делается так, что случилась катастрофа, и сразу происходят какие-то действия. Во всем мире такой процесс выглядит так: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", - добавил он.

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