В текущем году откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне, - посол в США Ельченко

Новое Генеральное консульство Украины в Соединенных Штатах откроется в Хьюстоне (штат Техас, США) в этом году.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко во время онлайн-конференции, организованной Американо-украинского делового совета, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

"В этом году мы откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне - это должно было произойти в прошлом году, но из-за пандемии мы были вынуждены отложить это", - подчеркнул дипломат.

По его словам, увеличение количества украинских представительств в США направлено на то, чтобы заниматься потребностями наших граждан и бизнеса.

Напомним, в День Соборности, 22 января, Украина открыла почетное консульство в Филадельфии - одном из крупнейших городов восточного побережья США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского изобретателя из США Романкива наградили орденом Ярослава Мудрого. ФОТО