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В текущем году откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне, - посол в США Ельченко

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В текущем году откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне, - посол в США Ельченко
Новое Генеральное консульство Украины в Соединенных Штатах откроется в Хьюстоне (штат Техас, США) в этом году.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко во время онлайн-конференции, организованной Американо-украинского делового совета, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

"В этом году мы откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне - это должно было произойти в прошлом году, но из-за пандемии мы были вынуждены отложить это", - подчеркнул дипломат.

По его словам, увеличение количества украинских представительств в США направлено на то, чтобы заниматься потребностями наших граждан и бизнеса.

Напомним, в День Соборности, 22 января, Украина открыла почетное консульство в Филадельфии - одном из крупнейших городов восточного побережья США.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Няшка Бармаглот
    В текущем году откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне, - посол в США Ельченко - Цензор.НЕТ 9591
  • Гыг с Вами
    ну шоб любой застрявший украинец мох сказать-"Хьюстон,у нас проблема"
  • Krug J
    Это не забота о гражданах Украины, а забота о своём кармане. Вы так суетитесь потому что в Техас сейчас все главные компании США стараются переехать и там пахнет баблишком к которому можно присосаться. В Польше во Вроцлаве уже какой год подряд, где в самом городе и агломирации живёт больше 100000 украинцев и они все вынуждены за 300-600 километров ездить и решать бумажные вопросы в другие консульства. При том, что запись уже забита на месяц в перёд. И после того не можете организовать нормальные условия для людей стоящих в очереди под дождем, снегом и на ветру на морозе их держите. Молчали бы уже.
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