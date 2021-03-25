Первая партия вакцины CoronaVac составляет 215 тыс. доз, она начнет использоваться после 10-дневного лабораторного контроля, - Ляшко

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac, которая прибыла в Украину, пройдет десятидневный лабораторный контроль. После этого ее начнут использовать.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"В Украину завезли 215 тысяч доз вакцины CoronaVac. Она вводится в двух прививках. Сейчас вакцина пройдет десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться. Но будут использовать четко те 215 тысяч доз в две прививки. Сначала сделают первую прививку, а затем через 24 дня — вторую.

Что касается того, почему пришло только 215 тысяч доз, то это — вопрос к компании, которая ее поставляет. За несвоевременные поставки эта компания платит штрафные санкции. Но мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен контракт, а это — 1,9 млн доз вакцины ", — сказал Ляшко.

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Чиновник добавил, что Украина за собственные средства закупает вакцину против коронавируса и ожидает поставки в рамках инициативы COVAX.